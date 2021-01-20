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Песков высказался о намерениях США относительно СНВ-3

Песков высказался о намерениях США относительно СНВ-3

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В Кремле приветствуют проявление политической воли США на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом в среду, 20 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

И СНВ здравствуйте: что ждет контроль над вооружениями в 2021 году
На продление единственного оставшегося договора из этой сферы у Москвы и Вашингтона остался месяц

Так он прокомментировал заявление кандидата на пост главы Госдепа США Энтони Блинкена, пообещавшего добиваться продления СНВ-3. Представитель Кремля подчеркнул, что усилия по продлению СНВ-3 «должны все-таки лежать в русле взаимного уважения и учета взаимного интереса».

«Президент России последовательно выступает за сохранение важного и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности. Если действительно будет проявлена политическая воля у наших американских коллег по сохранению этого документа, то это можно только приветствовать», — сказал Песков.

Он также добавил, что российские «эксперты прекрасно знают основные подходы господина Блинкена к тематике российско-американских отношений».

«Поэтому в случае, если эта основная его идеология не претерпела изменений, мы прекрасно понимаем, чего ждать», — уточнил Песков.

Ранее в этот день сенатор Ольга Ковитиди заявила, что избранный президента США Джозеф Байден постарается продлить СНВ-3, потому что это было одним из его предвыборных обещаний.

Накануне кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена намерена добиваться продления срока действия ДСНВ. В свою очередь кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

16 января зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что обещания Байдена о продлении СНВ-3 звучат «весьма оптимистично». Он добавил, что Соединенные Штаты пытаются восстановить имидж надежного стратегического партнера.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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