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Медведев оценил слова Байдена о продлении ДСНВ

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Обещания избранного президента США Джо Байдена о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) звучат «весьма оптимистично». Об этом в статье, опубликованной в субботу, 16 января, на сайте ТАСС, написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Весьма оптимистично звучат предвыборные обещания относительно продления договора по ДСНВ-3 с Россией, который Байден назвал «якорем стратегической стабильности между Соединенными Штатами и Россией», — отметил Медведев.

Он добавил, что Соединенные Штаты пытаются восстановить имидж надежного стратегического партнера.

По словам Медведева, Джо Байден выступает за сокращение вооружений и участвовал в разработке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности еще со времен СССР. При этом одной из тем предвыборной кампании избранного президента США была недопустимость выхода Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Парижского соглашения по климату.

Медведев подчеркнул, что отзыв подписи США и ожидаемое новое присоединение к Парижскому соглашению — «один из самых явных и свежих примеров политической чехарды». Представитель СБ РФ считает, что в данный момент происходят тектонические перемены в самой основе экономической деятельности: формируется новый экономический уклад, государства и отдельные компании перестраивают свои модели под углеродную нейтральность, инвесторы пересматривают свои стратегии, а международные организации создают новые стандарты отчетности.

Медведев полагает, что эти события играют серьезную роль, а «метания» Соединенных Штатов могут стать причиной появления «глобальных дисбалансов». Однако, как сказал зампредседателя СБ РФ, к ним в мире вскоре приспособятся.

Медведев также подчеркнул, что технологии, которые США раньше использовали для «демократизации» других государств, бумерангом вернулись в Вашингтон. Кроме того, по его словам, «холодная гражданская война, идущая в Соединенных Штатах на протяжении нескольких месяцев, достигла своего апогея».

«Пока весь мир осуждает штурм Капитолия и находится в тревожном ожидании развития дальнейших событий, непонятно, как республиканцам и демократам искать точки соприкосновения», — добавил Медведев.

Он полагает, что «раскол в обществе продолжает нарастать, в воздухе снова витает позабытый дух маккартизма».

«Ситуация, спровоцированная цепочкой событий, в основе которых лежит архаичная система выборов, может привести к новым волнам насилия и беспорядков. Впрочем, американская политическая система на протяжении веков доказывала свою гибкость. Уверен, она справится и сейчас», заключил Медведев.

7 января конгресс США утвердил избрание Байдена президентом США. 6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Вечером 7 ноября крупнейшие американские СМИ засчитали в актив Байдену Пенсильванию и Неваду, которые увеличили его «копилку» до 290 выборщиков. Для победы необходимо было заручиться поддержкой минимум 270. Демократ заявил о своем триумфе. Действующий президент страны Дональд Трамп объявил победителем себя и планировал добиться пересмотра результатов в суде.

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