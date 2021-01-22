Постпред РФ прокомментировал предложение США по продлению СНВ-3

Намерение США продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет открывает путь к достижению договоренности. Об этом в пятницу, 22 января, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Новая администрация США фактически приняла тот подход, который предлагала уже давно Российская Федерация, а именно: продление ДСНВ на пять лет в его нынешнем виде и без каких-либо предварительных условий. Это, как представляется, открывает путь к достижению договоренности», — приводит слова Ульянова «РИА Новости».

Накануне, 21 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США предлагают России продлить СНВ-3 на максимально возможный срок — пять лет. Ранее в этот день о желании президента США Джо Байдена продлить СНВ-3 на указанный срок писала газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

20 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствуют проявление политической воли США на продление ДСНВ.

За день до этого кандидат на пост главы Госдепа США Энтони Блинкен подтвердил, что администрация президента Джо Байдена намерена добиваться продления срока действия ДСНВ. В свою очередь, кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

Срок действия ДСНВ истечет в 2021 году. Документ был подписан Россией и США в 2010 году. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.