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Пушков оценил заявление США о готовности продлить СНВ-3

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Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление Белого дома о готовности продлить ДСНВ на пять лет.

И СНВ здравствуйте: что ждет контроль над вооружениями в 2021 году
На продление единственного оставшегося договора из этой сферы у Москвы и Вашингтона остался месяц

По мнению парламентария, судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) будет зависеть от того, каким США представляет соглашение.

«Вопрос в том, в какой упаковке захочет администрация [президента США Джо] Байдена продлить договор об СНВ-3 и выставит ли она дополнительные условия для его продления», ― написал он в своем Telegram-канале 22 января.

Пушков отметил, что представитель предыдущей администрации, в частности спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, вели переговоры «борзо» и настаивали на неприемлемых для России требованиях, например в области верификации.

«Теперь их нет в Белом доме, что хорошо, но не заменят ли их такие же?» ― задался вопросом сенатор.

Пушков напомнил, что Москва выступает за продление ДСНВ на прежних условиях.

Ранее в этот день глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что заявление Вашингтона касательно продления СНВ-3 внушает оптимизм. Также он добавил, что, если будет принято решение о продлении Договора, в Госдуме готовы оперативно подключиться к подготовке ратификационного процесса в российском парламенте.

Кроме того, Слуцкий подчеркнул, что сохранение ДСНВ отвечает интересам контроля над вооружениями и глобальной ядерной безопасности.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты предлагают России продлить этот договор на максимально возможный срок — пять лет.

В этот же день Пентагон опубликовал заявление официального представителя ведомства Джона Кирби, который выразил уверенность, что решение нынешнего президента США Джо Байдена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений способствует укреплению национальной обороны.

Договор СНВ-3 между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает в 2021 году. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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