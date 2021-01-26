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Постпред России в Вене заявил о заметном прогрессе в вопросе продления ДСНВ
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Постпред России в Вене заявил о заметном прогрессе в вопросе продления ДСНВ

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В вопросе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) виден заметный и быстрый прогресс. Об этом во вторник, 26 января, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Сокращай оружие: как США взялись за судьбу СНВ-3
Москва ждет от Вашингтона официального предложения по продлению договора

«Очевидно, Россия и США делают заметный и быстрый прогресс по продлению СНВ-3. Есть основания ожидать, что соответствующее соглашение станет реальностью очень скоро», ― написал он на своей странице в Twitter.

Накануне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы продления ДСНВ. Переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

Также 25 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эксперты из России и США начали практическую работу по вопросу возможного продления СНВ-3.

Ранее, 22 января, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США успеть продлить СНВ-3 до момента истечения его срока 5 февраля

21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты предлагают России продлить этот ДСНВ на максимально возможный срок — пять лет.

19 января кандидат на пост главы Госдепа США Энтони Блинкен подтвердил, что администрация президента Джо Байдена намерена добиваться продления срока действия ДСНВ. В свою очередь, кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

Договор СНВ-3 между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает в 2021 году. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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