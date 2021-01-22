Генсек ООН призвал Россию и США скорее приступить к продлению СНВ-3

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) до момента истечения его срока 5 февраля. Об этом заявил на брифинге в пятницу, 22 января, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерриш поприветствовал решение Соединенных Штатов о стремлении к продлению СНВ-3, а также согласие России на продление договора.

«Генеральный секретарь призывает обе страны оперативно действовать для выполнения необходимых процедур по продлению договора до срока его истечения — 5 февраля, а также быстро перейти к выработке новых мер по контролю над вооружениями», — сказал Дюжаррик.

Он отметил, что «пятилетний срок не только позволит продлить вызывающий доверие механизм контроля над двумя крупнейшими арсеналами ядерного оружия, но также даст время для выработки новых договоренностей по контролю над вооружениями».

Ранее в этот день в МИД России поприветствовали намерение США продлить СНВ-3 на пять лет. РФ готова незамедлительно вступить в контакт по линии внешнеполитических ведомств для того, чтобы как можно скорее оформить договоренности о продлении договора.

В этот же день постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что намерение Вашингтона продлить СНВ-3 открывает путь к достижению договоренности.

21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты предлагают России продлить этот ДСНВ на максимально возможный срок — пять лет.

19 января кандидат на пост главы Госдепа США Энтони Блинкен подтвердил, что администрация президента Джо Байдена намерена добиваться продления срока действия ДСНВ. В свою очередь, кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что продление ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

Договор СНВ-3 между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает в 2021 году. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.