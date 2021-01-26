Россия и США договорились продлить ДСНВ

Во вторник, 26 января, Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщили в Кремле.

В сообщении по итогам телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена отмечается, что оба президента выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении договора. Кроме того, в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование СНВ-3.

В Кремле подчеркнули, что ДСНВ является важным международно-правовым механизмом взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов.

Действие договора заканчивается 5 февраля 2021 года. Россия на протяжении долгого времени активно призывала США продлить соглашение, однако администрация экс-президента Дональда Трампа не давала прямого согласия, выдвигая неприемлемые для Москвы условия и настаивая на подключении к соглашению Китая.

О том, что в переговорах с Вашингтоном заметна положительная динамика сообщил 26 января постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, стал виден заметный и быстрый прогресс.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что эксперты из России и США начали практическую работу по вопросу продления Договора.

Ранее представители избранного президента США Джо Байдена, вступившего в должность 20 января, сообщали, что демократ поддерживает продление ДСНВ. Так, 21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты предлагают России продлить этот договор на максимально возможный срок — пять лет. В Пентагоне подчеркнули, что соглашение соответствует национальным интересам США.

В настоящее время в Госдуме и Совете Федерации уже сообщили о готовности оперативно ратифицировать соглашение. Как отметил сенатор Константин Косачев, главное успеть до 5 февраля — срока окончания действия документа.

В апреле 2010 года в Праге президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он заменил собой Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП), подписанный в 2002 году в Москве.