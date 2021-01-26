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В Совфеде заявили о готовности одобрить продление ДСНВ в ближайшее время

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Совет Федерации готов рассмотреть и одобрить продление Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) на заседании 27 января. Об этом 26 января рассказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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По его словам, парламент может ратифицировать продление СНВ до срока его истечения, 5 февраля. Косачев подчеркнул, что, вероятно, уже 27 января Совфед сможет проголосовать за ратификацию.

Сенаторы ждут внесения документов о пролонгации договора СНВ-3 в Госдуму, готовы сегодня-завтра приступить к работе по обеспечению законодательного процесса продления договора, добавил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Обмен нотами о продлении ДСНВ — важнейший сигнал по сохранению системы ядерного сдерживания в мире», — отметил парламентарий.

Ранее во вторник Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению СНВ-3. В сообщении Кремля по итогам телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена отмечается, что оба президента выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении договора.

Ранее в этот же день постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил заметный и быстрый прогресс в вопросе продления ДСНВ.

21 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты предлагают России продлить этот ДСНВ на максимально возможный срок — пять лет.

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