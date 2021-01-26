Фазель заявил о желании IIHF провести ЧМ по хоккею в одной стране

Международная федерация хоккея (IIHF) хочет, чтобы чемпионат мира 2021 года прошел в одной стране. Об этом во вторник, 26 января, заявил «РИА Новости» глава IIHF Рене Фазель.

«Есть некие технические детали, которые не позволили нам принять решение о месте проведения чемпионата мира сегодня. Но после сегодняшних обсуждений стало понятно, что нам еще потребуется время. Решение мы примем на следующей неделе. Возможно, что уже в понедельник. Дело в том, что мы хотим, чтобы чемпионат мира был проведен в одном месте, где бы и играли 16 команд, с учетом ситуации с коронавирусом», ― сказал он агентству.

Также глава IIHF отметил, что на данный момент шансы принять чемпионат мира есть у Латвии, Словакии и Дании.

Ранее, 22 января, сообщалось, что Словацкий союз хоккея на льду и IIHF начали переговоры об организации в Братиславе части чемпионата по хоккею.

За день до этого Фазель заявил, что Совет Международной федерации хоккея определит хозяина чемпионата мира 2021 года вместо Белоруссии на заседании, которое состоится 27 или 28 января. Он добавил, что на проведение мероприятия подали заявки ряд стран.

18 января совет IIHF лишил Минск права принять матчи чемпионата. Свое решение федерация объяснила вопросами безопасности, которые находятся «вне контроля» организации, и сообщила, что выплатит Белоруссии компенсацию из-за переноса хоккейного чемпионата.

Белорусская оппозиция и различные европейские общественные организации и политики ранее призывали IIHF перенести турнир из Минска в связи с напряженной политической ситуацией в стране.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва выражает сожаление в связи с решением лишить Белоруссию права принимать чемпионат мира по хоккею в 2021 году.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала перенос чемпионата из Белоруссии донельзя политизированным решением. По ее словам, использования санкционных и политических инструментов недопустимо.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, которые не согласны с итогами президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.