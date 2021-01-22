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Словакия и IIHF начали обсуждать проведение ЧМ по хоккею в Братиславе

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Словацкий союз хоккея на льду и Международная федерация хоккея (IIHF) начали переговоры об организации в Братиславе части чемпионата по хоккею, которая должна была состояться в Минске. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил представитель словацкой стороны Петер Яношик.

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«Идет подготовка документации и рассмотрение бюджета, но пока еще ничего точно не определено. Окончательное решение должен принять совет IIHF», — приводит слова Яношика Sport.sk

Он уточнил, что те члены словацкого правительства, с которыми разговаривали руководители союза, выступили за проведение ЧМ в Братиславе.

IIHF в понедельник объявила, что Минск не примет чемпионат мира в 2021 году. Турнир изначально планировалось провести в столицах Белоруссии и Латвии. однако из-за политической ситуации в Белоруссии было принято решение о переносе части ЧМ. Словацкие города Братислава и Кошице принимали последний чемпионат мира в мае 2019 года.

Накануне, 21 января, глава IIHF Рене Фазель заявил, что Совет Международной федерации хоккея определит хозяина чемпионата мира 2021 года вместо Белоруссии на заседании, которое состоится 27 или 28 января. Фазель добавил, что на проведение мероприятия подали заявки ряд стран, включая Данию, Словакию и Литву.

18 января совет Международной федерацией хоккея (IIHF) лишил Минск права принять матчи чемпионата. Свое решение федерация объяснила вопросами безопасности, которые находятся «вне контроля» организации, и сообщила, что выплатит Белоруссии компенсацию из-за переноса хоккейного чемпионата.

Белорусская оппозиция и различные европейские общественные организации и политики ранее призывали IIHF перенести турнир из Минска в связи с напряженной политической ситуацией в стране.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва выражает сожаление в связи с решением лишить Белоруссию права принимать чемпионат мира по хоккею в 2021 году.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала перенос чемпионата из Белоруссии донельзя политизированным решением. По ее словам, использования санкционных и политических инструментов недопустимо.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, которые не согласны с итогами президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

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