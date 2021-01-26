Житель Новосибирска рассказал о причине заморозки мозга умершего отца

Предприниматель из Новосибирска Алексей Хозяйкин заморозил мозг своего умершего отца, считая, что это поможет вернуть его к жизни. Об этом бизнесмен рассказал в беседе с телеканалом «360».

По словам Хозяйкина, он всегда интересовался технологиями продления жизни, поэтому решил заморозить мозг отца, который скончался в 2014 году.

«Я всегда следил за технологиями продления жизни. Лет в 20 стал искать, существует ли крионика в мире и в России», — рассказал он.

Мужчина рассказал, что ему удалось найти в России компанию, которая согласилась извлечь мозг его отца и заморозить для хранения. Он уточнил, что речь идет о технологии сохранения умершего человека путем заморозки, что в будущем якобы может помочь вернуть отца к жизни. Процедура обошлась жителю Новосибирска примерно в 700 тыс. рублей.

«Лет в 20 пришло понимание, что умирать нельзя, что нужно, в случае чего, замораживать. В моем понимании это просто здравый смысл. Человек ушел, но не совсем. У него есть огромный шанс, 50-процентный шанс вернуться к жизни», — сказал он.

Хозяйкин выразил надежду, что лет через 30, когда наука научится возвращать замороженных людей к жизни, его отец снова увидит этот мир, сообщается на сайте kp.ru.

Ранее «Известия» писали, что крионика — технология охлаждения умерших людей и животных до сверхнизких температур. Технологии воскрешения после разморозки организма пока не существует. Клиентам компаний, которые предлагают заморозку и хранение останков до лучших времен, остается надеяться на врачей будущего, которые смогут разморозить пациента, реанимировать его, вылечить неизлечимую в наши дни болезнь и заменить изношенные органы.