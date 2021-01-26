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Минздрав решил смягчить правила работы стоматологических клиник

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Министерство здравоохранения России готово смягчить правила, которые регламентируют работу стоматологических клиник. Об этом во вторник, 26 января, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Евгения Камкина в адрес бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.

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Письмо является ответом на обращение Титова к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой в конце 2020 года. Тогда он заявлял, что указанные в приказах Минздрава, вступившие в силу с 1 января 2021 года «спорные требования» могут стать причиной массового закрытия коммерческих стоматологических клиник.

С 1 января текущего года вступили в силу приказы Минздрава, согласно которым каждая стоматологическая клиника, где нет отдельного рентгеновского кабинета, должна установить радиовизиограф (рентгеновский аппарат для внутриротовых снимков) и ортопантомограф (аппарат для панорамной съемки зубов).

Уточняется, что Минздрав может сделать послабления через механизм «регуляторной гильотины». Это упразднит вышеуказанные приказы. Документы могут быть также отменены, если подтвердится их отрицательное влияние на работу бизнеса, и тогда в ближайшее время требования к оснащению клиник должны упростить.

О том, что приказы могут быть отменены, также сообщил газете вице-президент Стоматологической ассоциации РФ Андрей Яременко.

23 января стоматолог Наталья Юрченко сообщила, что избежать фатальных заболеваний полости рта, приводящих к потере зубов, можно, если проводить медосмотры раз в полгода. Это позволит врачам увидеть проблему на ранней стадии и предупредить развитие осложнений.

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