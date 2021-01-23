Стоматолог рассказала о способах сохранить здоровье зубов

Избежать фатальных заболеваний полости рта, приводящих к потере зубов, можно, если проводить регулярные медосмотры раз в полгода, что позволит врачам увидеть проблему на ранней стадии и предупредить развитие осложнений. Об этом заявила в интервью «Ридусу» стоматолог Наталья Юрченко 23 января.

По словам врача, если у человека потеряны или удалены зубы и есть дефекты прикуса, то из-за неравномерного распределения жевательной нагрузки разрушаются соседние зубы.

Юрченко добавила, что неправильная постановка пломб на контакте между зубами, а также некачественное протезирование — коронки, мосты и виниры — также могут навредить зубам. Под пломбами и протезами может появиться кариес, который в перспективе поразит корень зуба и костную перегородку между зубами. В итоге это приводит к удалению зубов.

Стоматолог советует не дожидаться того момента, когда зубы начнут шататься во рту или от боли будет невозможно заснуть. По ее словам, чем раньше начнется лечение, тем больше шансов сохранить зубы.

Среди тревожных симптомов, на которые стоит обратить внимания, Юрченко назвала периодические боли при надкусывании, изменение цвета зубов или десен, периодическую кровоточивость при чистке зубов и во время еды, чувствительность зубов и десен при приеме пищи, безболезненные образования на деснах или слизистой полости рта, разрастания десны вокруг коронок или протезов, зубные боли по утрам, головные боли и неприятный запах изо рта.

В начале января специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии Дмитрий Смирнов рассказал, что крепкие алкогольные напитки нарушают проводимость сосудов и микрокапилляров, в то время как всем органам во рту нужно хорошее кровоснабжение. Таким образом, чрезмерное употребление спиртного изнашивает зубочелюстную систему.