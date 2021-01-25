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Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в ВС США

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Президент США Джо Байден в понедельник подписал указ о снятии запрета трансгендерам служить в американских ВС, отменив таким образом введенные предыдущей администрацией ограничения. Об этом 25 января сообщает агентство Reuters.

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«Президент Байден считает, что гендерная идентичность не должна являться препятствием для воинской службы и сила Америки заключается в ее разнообразии», — говорится в заявлении Белого дома, которое приводит агентство.

В публикации отмечается, что 44-й американский президент Барак Обама в 2016 году разрешил трансгендерам открыто поступать на службу в ВС и получать необходимую медицинскую помощь. Его приемник Дональд Трамп в июле 2017 отметил решение и ввел запрет службы трансгендеров в армии. Затем из-за блокирования решения судами четырех штатов выпустил еще один меморандум о запрете в 2018 году.

Свое решение Трамп мотивировал тем, что американская армия «должна быть сосредоточена на решительных победах» и «не может позволить себе бремени медицинских затрат и нарушений, которые вызывают трансгендеры».

19 января стало известно, что Байден назначил помощником министра здравоохранения трансгендера Рейчел Левайн. Левайн станет первым трансгендером, который займет федеральный пост с подтверждением в сенате.

После выборов в ноябре стало известно, что представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, избранным в сенат какого-либо из штатов.

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