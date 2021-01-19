Байден назначил трансгендера помощником министра здравоохранения
Избранный американский президент Джо Байден назначил помощником министра здравоохранения трансгендера Рейчел Левайн, сообщает 19 января The Washington Post.
Левайн станет первым трансгендером, который займет федеральный пост с подтверждением в сенате.
Комментируя назначение Левайн, Байден отметил, что она принесет «стабильное лидерство и опыт», что необходимо для того, чтобы провести американцев через пандемию COVID независимо от их расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности.
В 2015 году Левайн была выдвинута избранным губернатором Томом Вулфом на пост генерального врача Пенсильвании. Она занимала этот пост до 2017 года. В июле 2017 года губернатор Вольф назначил Левайн министром здравоохранения штата, она также руководит работой структур общественного здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса.
Ранее, в ноябре 2020-го, Байден представил кандидатов на ключевые позиции в его администрации.
После выборов в ноябре стало известно, что представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, избранным в сенат какого-либо из штатов.