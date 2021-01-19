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Байден назначил трансгендера помощником министра здравоохранения

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Избранный американский президент Джо Байден назначил помощником министра здравоохранения трансгендера Рейчел Левайн, сообщает 19 января The Washington Post.

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Левайн станет первым трансгендером, который займет федеральный пост с подтверждением в сенате.

Комментируя назначение Левайн, Байден отметил, что она принесет «стабильное лидерство и опыт», что необходимо для того, чтобы провести американцев через пандемию COVID независимо от их расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности.

В 2015 году Левайн была выдвинута избранным губернатором Томом Вулфом на пост генерального врача Пенсильвании. Она занимала этот пост до 2017 года. В июле 2017 года губернатор Вольф назначил Левайн министром здравоохранения штата, она также руководит работой структур общественного здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее, в ноябре 2020-го, Байден представил кандидатов на ключевые позиции в его администрации.

После выборов в ноябре стало известно, что представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, избранным в сенат какого-либо из штатов.

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