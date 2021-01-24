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Участника беспорядков в Вашингтоне обвинили в призывах к убийству сенатора

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Задержан житель штата Техас, участвовавший в штурме здания Капитолия в Вашингтоне, и призывал к убийству члена Палаты представителей Конгресса США. Об этом 23 января сообщило агентство Associated Press.

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По версии американских властей, житель пригорода Далласа Гаррет Миллер участвовал в беспорядках в Вашингтоне и якобы разместил несколько сообщений в Twitter с призывом убить члена Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк Александрию Окасио-Кортес и утверждал, что в следующий раз протестующие придут с огнестрельным оружием. Также он публиковал в Instagram угрозы в адрес сотрудника полиции Капитолия.

Ранее, 17 января, стало известно, что в здание Капитолия в день беспорядков проникли как минимум 300 человек. Подсчет был осуществлен с помощью алгоритма распознавания лиц на сотнях видеозаписей и фотографий.

6 января сторонники Дональда Трампа, недовольные итогами голосования, ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

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