Пожарные ликвидировали возгорание на цветочном рынке в Краснодаре после взрыва газового баллона в одном из павильонов, передает телеканал «Известия».

Огонь распространился на площади 150 кв. метров. Из здания были эвакуированы около 100 человек. По сообщению очевидцев, павильон, где произошёл взрыв, полностью разрушен.

В результате ЧП погиб один человек. Еще двое пострадали, они доставлены в больницу, состояние одного из них расценивается как тяжёлое. У пациента ожог 80% тела, пострадавший в реанимации.

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