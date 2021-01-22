Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Поставки газа по «Северному потоку» в 2020 году превысили 59 млрд кубометров
Спорт
До Специальной Олимпиады в Казани остался год
Общество
Компания Трампа зафиксировала снижение доходов в 2020 году из-за COVID-19
Общество
Прокуратура предостерегла от призывов к участию в несогласованных протестах
Политика
Александра Пошивая назначили замминистра транспорта
Авто
В России уменьшилось число дилерских центров
Мир
В МИД России поприветствовали готовность США продлить СНВ-3
Спорт
Логинов победил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону
Экономика
Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 11 января

Осужденный за реабилитацию фашизма распространял листовки на несанкционированный митинг

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московская полиция задержала за распространение листовок с призывами к участию в несанкционированной акции 23-летнего Вячеслава Круглова, который в сентябре 2020-го был осужден по статье «Реабилитация нацизма» за публикацию фотографии лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Об этом сообщил в пятницу, 22 января, телеканал РЕН ТВ.

Неудачно приземлился: чем закончится арест Навального
Претензии блогеру предъявляет не только ФСИН по старому делу, но и СК — по новому

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил предупреждения ряда ведомств о последствиях участия в незаконных акциях. По его словам, их позиция в этом вопросе может быть только одна и она заключается в обеспечении соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций с привлечением к участию в них молодых людей и детей.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет. Однако, принимая участие в несанкционированных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

В МВД России напомнили, что будут привлекать граждан к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Полицейские готовятся к охране порядка на незаконных акциях 23 января.

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в предстоящую субботу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021