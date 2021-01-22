Осужденный за реабилитацию фашизма распространял листовки на несанкционированный митинг

Московская полиция задержала за распространение листовок с призывами к участию в несанкционированной акции 23-летнего Вячеслава Круглова, который в сентябре 2020-го был осужден по статье «Реабилитация нацизма» за публикацию фотографии лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Об этом сообщил в пятницу, 22 января, телеканал РЕН ТВ.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил предупреждения ряда ведомств о последствиях участия в незаконных акциях. По его словам, их позиция в этом вопросе может быть только одна и она заключается в обеспечении соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций с привлечением к участию в них молодых людей и детей.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. Отмечалось, что 20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет. Однако, принимая участие в несанкционированных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

В МВД России напомнили, что будут привлекать граждан к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Полицейские готовятся к охране порядка на незаконных акциях 23 января.

Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в предстоящую субботу.