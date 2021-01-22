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Прокуратура предостерегла от призывов к участию в несогласованных протестах
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Прокуратура предостерегла от призывов к участию в несогласованных протестах

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В прокуратуре озвучили повторные предупреждения в связи с распространением призывов к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом в пятницу, 22 января, сообщил «Известиям» официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

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«В целях предотвращения экстремистских проявлений и массовых беспорядков прокуратурой вынесены повторные предостережения руководителям российских и иностранных интернет-компаний о недопустимости противоправных действий», — отметил он.

По словам представителя надзорного ведомства, правоохранители считают важным предупредить граждан и организации о недопустимости призывов к подобным мероприятиям. Это является административным нарушением и может повлечь санкции.

Иванов подчеркнул, что при выявлении провокаций или попыток совершить насильственные действия в ходе акций, действия указанных лиц могут квалифицировать по ст. 212 Уголовного кодекса РФ. Если же в противоправную деятельность будут вовлечены дети, преступление будет квалифицировано ст. 150 и 151.2 УК РФ. Виновных будут привлекать к уголовной ответственности.

Накануне, 21 января, пяти интернет-сервисам было вынесено прокурорское предупреждение о недопустимости распространения информации с призывами к участию в несогласованных акциях. В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют подобные призывы к подросткам.

Также в четверг МВД России напомнило гражданам, что будет привлекать к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Отмечалось, что полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января.

Ранее в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Принимая участие в незаконных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

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