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Прокуратура Москвы предупредила сайты об ответственности за призывы к протестам

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Пяти интернет-сервисам вынесено прокурорское предупреждение о недопустимости распространения информации с призывами к участию в несогласованных акциях. Об этом в четверг, 21 января, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

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«В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура города Москвы вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время мониторинга соцсетей прокуроры нашли публикации, «содержащие информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории Российской Федерации 23 января 2021 года».

Ранее в четверг МВД России напомнило гражданам, что будет привлекать к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Отмечалось, что полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января. Замглавы министерства Александр Горовой сообщил, что в этот день «квазиполитики» анонсировали несанкционированные мероприятия по всей стране.

Кроме того, в Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях 23 января.

В этот же день в Роскомнадзоре (РКН) заявили, что привлекут к ответственности социальные сети, которые будут публиковать материалы с призывами принимать участие в несанкционированных акциях. Накануне РКН потребовал от соцсети TikTok удалить и прекратить распространение видео с призывами несовершеннолетних к участию в незаконных акциях. Ведомство также потребовало от руководства «ВКонтакте» пресекать вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных акциях. За нарушение соцсетям грозит штраф.

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