Собянин призвал москвичей воздержаться от участия в незаконной акции 23 января

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал недопустимым проведение несанкционированных акций 23 января. Об этом он заявил в пятницу, 22 января.

«На 23 января распространяются призывы к незаконной массовой акции. Считаю ее проведение недопустимым», — отметил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин назвал циничными попытки вовлечь в мероприятия несовершеннолетних и призвал жителей столицы отказаться от участия в незаконных акциях.

Ранее в четверг в Генеральной прокуратуре РФ озвучили повторные предупреждения в связи с распространением призывов к участию в несанкционированных мероприятиях. Как напомнили в ведомстве, данные действия являются административным нарушением и могут повлечь санкции.

Накануне, 21 января, пяти интернет-сервисам было вынесено прокурорское предупреждение о недопустимости распространения информации с призывами к участию в несогласованных акциях. В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют подобные призывы к подросткам.

Также в четверг МВД России напомнило гражданам, что будет привлекать к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Отмечалось, что полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января.

Ранее в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Принимая участие в незаконных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.