В Кремле объяснили предупреждения о последствиях участия в незаконных акциях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 22 января, прокомментировал заявления ряда ведомств с предупреждением о последствиях участия в несанкционированных акциях.

«Налицо определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия. Поэтому совершенно естественно звучат предупреждения, предупреждают о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона», — подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, позиция ведомств в этом вопросе может быть только одна, и она заключается в обеспечении соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций с привлечением к участию в них молодых людей и детей.

При этом Песков подчеркнул, что Кремль не давал никаких указаний правоохранителям, как действовать во время таких акций. Он напомнил, что в российском законодательстве прописан режим создания подобных мероприятий, в том числе порядок подачи заявлений для их проведения и согласования. Если акция не была согласована и проводится незаконно, то, по его словам, правоохранители будут действовать в соответствии с их служебными инструкциями.

«Как таковой акции нет, есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции, действия провокаторов нам хорошо понятны, они хорошо понятны правоохранительным органам», — подчеркнул представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о возможном отчислении студентов за участие в несанкционированных акциях, Песков заявил, что присоединяться к тем или иным незаконным мероприятиям лично дело каждого студента, но нужно помнить, что у руководства отдельных вузов существует своя политика и отношение к этому.

«У каждого заведения на этот счет может быть своя политика, помимо этого могут быть общие установки Министерства образования», — заключил он.

Ранее в этот же день ректор театрального училища Щепкина, профессор, театровед Борис Любимов счел подлыми и позорными призывы к детям принять участие в незаконных акциях. По его словам, несовершеннолетние плохо разбираются в происходящих событиях, поэтому идут за теми, кто их «громче и соблазнительнее позвал».

Накануне в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции в субботу, 23 января. Манипулировать несовершеннолетними пытаются в основном через социальные сети.

Принимая участие в несанкционированных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

Также в четверг Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях. В ведомстве подчеркнули, что гражданам, которые призывают к участию в несогласованных мероприятиях, объявлены предупреждения о недопустимости нарушения закона.

Ранее на этой неделе МВД России напомнили гражданам об административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января.