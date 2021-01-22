Театровед Любимов счел подлым призывать детей к участию в незаконных акциях

Ректор театрального училища Щепкина, профессор, театровед Борис Любимов счел подлыми и позорными призывы к детям принять участие в незаконных акциях. Об этом он 22 января заявил телеканалу РЕН ТВ.

По мнению Любимова, подобные призывы очень опасны, так как все знают, чем они могут закончиться.

«Позорно и подло звать их на риск, на возможные травмы и даже возможную смерть», — подчеркнул он.

Как добавил профессор, дети плохо разбираются в происходящих событиях, поэтому идут за теми, кто их «громче и соблазнительнее позвал».

В свою очередь, народный артист России, ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе также раскритиковал тех, кто призывает детей выйти на несогласованные властями акции.

«Самое ужасное — вовлекать во что-либо несовершеннолетних. Я отношусь к этому негативно», — отметил он в беседе с журналистами телеканала.

По его словам, он много работает с детьми и неоднократно наблюдал, как взрослые втягивают их в свои конфликты. В итоге это негативно сказывается на детях.

Ранее в пятницу президент Лиги здоровья нации, главный внештатный специалист, сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик Лео Бокерия назвал подлецами тех, кто призывает детей к участию в несанкционированных митингах.

Накануне в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции в субботу, 23 января.

Ранее на этой неделе МВД России напомнили гражданам об административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в предстоящую субботу.