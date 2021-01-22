Бокерия раскритиковал призывающих детей на митинги

Несовершеннолетних к участию в политических акциях привлекают мерзавцы. Об этом в комментарии телеканалу РЕН ТВ заявил президент Лиги здоровья нации, главный внештатный специалист, сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик Лео Бокерия.

«Другого комментария на эту тему быть не может», — сказал врач. По его словам, у детей должна быть возможность спокойно развиваться, заниматься полезными делами, которые дадут им знания.

Член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила за проведение расследования после появления в социальных сетях призывов к несовершеннолетним выйти на незаконные акции. По ее мнению, надо действовать или замедляя работу платформ, или полностью ее блокировать.

Ранее в Сети стал набирать популярность хештег #ДетиВнеПолитики, запущенный из-за участившихся случаев призывов выйти на несанкционированные акции 23 января. Манипулировать несовершеннолетними пытаются в основном через социальные сети.

20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях, адресатами стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В МВД России напомнили гражданам, что будут привлекать их к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в предстоящую субботу. Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами.