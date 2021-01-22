Блогер повинился в участии во флешмобе с псевдополицейскими

TikTok-блогер Егор Романов, который принял участие в фейковом флешмобе с псевдополицейскими, признал свою вину и принес извинения за этот поступок.

«Я виноват, что опозорил, возможно, каким-то образом МВД. Но я за это уже извинился, не хотел никого обидеть, ни ветеранов, ни сотрудников МВД. Заслужил, виноват», — сказал он РЕН ТВ.

Романов добавил, что впредь подобных поступков совершать не будет.

Ранее Романов опубликовал в TikTok видео, в котором от имени якобы сотрудника правоохранительных органов заявил, что «переходит на сторону» задержанного блогера Алексея Навального.

Как он объяснил позднее, видео он записал «в порыве эмоций и не думая о последствиях».

В Сети появились ролики, в которых блогеры от имени сотрудников правоохранительных органов заявляют, что поддерживают Навального, и призывают участвовать в несанкционированной акции, некоторые срывали погоны. Чаще всего участвовать в несогласованных мероприятиях призывают подростков. Их вербуют с помощью популярных социальных сетей: «ВКонтакте», TikTok, Instagram, Facebook, Twitter и YouTube.

Полиция провела проверку и сообщила, что никто из участников этого флешмоба не проходит службу в российском МВД, а все видео носят фейковый характер. В ведомстве предупредили, что правоохранители привлекут к ответственности за призывы к противоправным действиям еще до проведения акций.

Накануне, 21 января, в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Принимая участие в несанкционированных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

Полицейские готовятся к охране порядка на незаконных акциях 23 января.

Генпрокуратура РФ призвала ограничить доступ к сайтам с призывами к незаконным акциям. Также Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах.