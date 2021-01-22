Участник фальшивого флешмоба Навального извинился за свой поступок

TikTok-блогер Егор Романов, принявший участие в фейковом флешмобе с псевдополицейскими, принес извинения за свой поступок.

В видео, опубликованном в TikTok, Романов от имени якобы сотрудника правоохранительных органов заявляет, что «переходит на сторону» блогера Алексея Навального.

Как объяснил Романов, видео было записано «в порыве эмоций».

«В армии я отслужил в 2018 году, оттуда у меня осталась форма. 20 января я, в порыве эмоций и не думая о последствиях, выложил видео в этой форме. После этого ко мне в личные сообщения поступило множество сообщений от пенсионеров МВД и действующих сотрудников. Я хотел обратиться к ним. Этим видео я не хотел вас оскорбить или унизить. Я искренне хочу перед вами извиниться. В дальнейшем я таких поступков совершать не буду», — сказал блогер.

В Сети начали распространяться видео в поддержку задержанного блогера Алексея Навального. Чаще всего участвовать в несогласованных акциях призывают подростков. Их вербуют с помощью популярных социальных сетей: «ВКонтакте», TikTok, Instagram, Facebook, Twitter и YouTube.

Накануне, 21 января, в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции.

Принимая участие в несанкционированных мероприятиях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе. Кроме того, за участие в незаконных акциях предусмотрен штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

В МВД России напомнили, что будут привлекать граждан к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Полицейские готовятся к охране порядка на незаконных акциях 23 января.

В Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях в предстоящую субботу.

Ранее, 20 января, Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию несовершеннолетних в протестах.