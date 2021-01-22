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Лавров заявил о продолжении сотрудничества с Венгрией по «Спутнику V»

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Российская вакцина «Спутник V» хорошо себя зарекомендовала в Венгрии, Москва поддерживает дальнейшее развитие сотрудничества, заявил 22 января глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

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«Новым направлением нашего сотрудничества по необходимости стала борьба с коронавирусной инфекцией. <...> Знаю, что тестовая партия нашей вакцины «Спутник V» хорошо себя зарекомендовала в Венгрии. Мы поддерживаем дальнейшее развитие сотрудничества в этой области», — сказал Лавров.

Глава российского МИДа отметил обоюдный настрой Москвы и Будапешта на продвижение всего комплекса торгово-экономических отношений, включая сферу энергетики.

Накануне власти Венгрии одобрили применение в стране вакцин от коронавируса «Спутник V» и Astrazeneca. Таким образом, Венгрия первая из стран ЕС допустила российскую вакцину.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о заключении РФПИ контракта по вакцине с Венгрией.

По словам сенатора Алексея Пушкова, венгерские власти приняли правильное решение, одобрив применение российской вакцины против коронавируса.

Он подчеркнул, что к одобренной в ЕС вакцине от компаний Pfizer/BioNTech по-прежнему остается много вопросов из-за побочных эффектов и случаев летальных исходов среди привитых.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Вакцина уже зарегистрирована в ряде стран, в том числе в ОАЭ, Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле и Парагвае.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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