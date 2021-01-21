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Пушков прокомментировал регистрацию «Спутника V» в Венгрии

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Власти Венгрии приняли правильное решение, одобрив применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в четверг, 21 января, в своем Telegram-канале.

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Сенатор отметил, что к одобренной в ЕС вакцине от компаний Pfizer/BioNTech по-прежнему остается много вопросов из-за большого количество побочных эффектов и случаев летальных исходов среди привитых.

«Венгрия первой в ЕС одобрила применение российской вакцины против COVID-19. И правильно сделала, особенно в условиях очень серьезных вопросов к вакцине Pfizer. Блокировка российской вакцины является инструментом политики, а также циничной конкуренции во имя выгоды. Между тем на кону человеческие жизни. Правительство Венгрии, судя по всему, отдает себе в этом отчет», — говорится в публикации.

Ранее 21 января власти Венгрии одобрили применение в стране вакцин от коронавируса «Спутник V» и Astrazeneca. Таким образом, Венгрия первая из стран ЕС допустила российскую вакцину.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Ранее в январе сообщалось, что паралич лицевого нерва произошел у 13 жителей Израиля после вакцинации от COVID-19 препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Побочный эффект проявился после применения первой дозы вакцины. Один из вакцинированных рассказал, что почувствовал странные ощущения на подбородке и во рту через несколько минут после введения препарата.

15 января в Финляндии было выявлено 32 случая побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 препаратом Comirnaty, разработанным Pfizer/BioNTech.

До этого 14 января шесть случаев серьезной побочной реакции после введения вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19 выявили во Франции.

В тот же день в Норвегии сообщили о 23 случаях с летальным исходом после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech от COVID-19.

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