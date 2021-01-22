РФПИ заключил контракт с Венгрией на поставку вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил контракт с Венгрией на поставку российской вакцины «Спутник V». Об этом в пятницу, 22 января, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко после встречи с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

«Российский фонд прямых инвестиций и венгерская сторона подписали контракт о поставке вакцин в Венгрию», — отметил глава Минздрава.

Как уточняется, препарат будет поставляться в страну в три этапа. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, первые поставки вакцины в Венгрию могут начаться уже в феврале.

Накануне, 21 января, сенатор Алексей Пушков заявил, что венгерские власти приняли правильное решение, одобрив применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Он подчеркнул, что к одобренной в ЕС вакцине от компаний Pfizer/BioNTech по-прежнему остается много вопросов из-за большого количество побочных эффектов и случаев летальных исходов среди привитых.

В этот же день стало известно, что власти Венгрии одобрили применение в стране вакцин от коронавируса «Спутник V» и Astrazeneca. Таким образом, Венгрия первая из стран ЕС допустила российскую вакцину.

«Спутник V» уже зарегистрирован в ряде стран, в том числе в Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле и Парагвае. В Бразилии уже сделали ряд прививок этой вакциной. В 2021 году планируется доставить в Бразилию 150 млн доз препарата.

Препарат «Спутник V» был разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.