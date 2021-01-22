Названо условие признания апартаментов жильем

Апартаменты признают жилым помещением при условии безопасности проживания в них. При этом собственники апартаментов не получат субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ. Об этом говорится в разработанном в Совете Федерации проекте закона о легализации статуса апартаментов, рассказал в пятницу, 22 января, глава комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.

По его словам, коммунальные услуги для апартаментов определят, как для нежилых помещений. При этом построенные апартаменты, соответствующие требованиям безопасности, получат статус жилых, уточнил парламентарий.

«Конечно, останавливать строительство начатых проектов апартаментов никто не планирует», — цитирует сенатора ТАСС.

При комитете создана рабочая группа по вопросам совершенствования механизмов защиты прав граждан – приобретателей жилых и нежилых помещений (апартаментов). Она подготовила соответствующий проект федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс, направленный на установление правового статуса многофункциональных зданий и апартаментов.

Так, сенаторы предложили использовать для апартаментов понятие жилых помещений второго класса с отдельным правовым регулированием.

18 января группа сенаторов и депутатов Госдумы разработала законопроект, в соответствии с которым в российском законодательстве появится понятие «многофункциональное здание» для определения правового статуса апартаментов. Как тогда заявил Мельниченко, утверждение документа пройдет 22 января.

В ноябре спрос на покупку апартаментов в Москве и Петербурге после заявления замглавы Минстроя об их амнистии вырос в 2–2,5 раза. После того как апартаменты признают жильем, цены на них могут вырасти на 10–30%, спрогнозировали участники рынка недвижимости.