Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Курс евро поднялся выше 91 рубля
Политика
ГД рассмотрит снимающий возрастные ограничения для некоторых госслужащих законопроект
Мир
В Киеве предложили сделать украинский язык официальным в ЕС
Мир
Грузия отменит запрет на авиасообщение с 1 февраля
Мир
Глава Евросовета обсудил с Путиным сотрудничество в борьбе с COVID-19
Авто
АвтоВАЗ выпустил новую пятидверную версию Lada Niva Legend
Наука
Запуск модуля «Наука» к МКС перенесли на лето
Мир
Минск определится с участием в ДОН после уведомления от РФ о выходе
Экономика
Правительство России продлило действие пилотного проекта по tax free

Названо условие признания апартаментов жильем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Апартаменты признают жилым помещением при условии безопасности проживания в них. При этом собственники апартаментов не получат субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ. Об этом говорится в разработанном в Совете Федерации проекте закона о легализации статуса апартаментов, рассказал в пятницу, 22 января, глава комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.

Квартирный спрос: какие апартаменты признают жильем
Нужно дать людям возможность прописываться в таких помещениях, считают в Госдуме

По его словам, коммунальные услуги для апартаментов определят, как для нежилых помещений. При этом построенные апартаменты, соответствующие требованиям безопасности, получат статус жилых, уточнил парламентарий.

«Конечно, останавливать строительство начатых проектов апартаментов никто не планирует», — цитирует сенатора ТАСС.

При комитете создана рабочая группа по вопросам совершенствования механизмов защиты прав граждан – приобретателей жилых и нежилых помещений (апартаментов). Она подготовила соответствующий проект федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс, направленный на установление правового статуса многофункциональных зданий и апартаментов.

Так, сенаторы предложили использовать для апартаментов понятие жилых помещений второго класса с отдельным правовым регулированием.

18 января группа сенаторов и депутатов Госдумы разработала законопроект, в соответствии с которым в российском законодательстве появится понятие «многофункциональное здание» для определения правового статуса апартаментов. Как тогда заявил Мельниченко, утверждение документа пройдет 22 января.

В ноябре спрос на покупку апартаментов в Москве и Петербурге после заявления замглавы Минстроя об их амнистии вырос в 2–2,5 раза. После того как апартаменты признают жильем, цены на них могут вырасти на 10–30%, спрогнозировали участники рынка недвижимости.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021