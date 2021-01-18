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Сенаторы предложили законодательно определить правовой статус апартаментов

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Группа сенаторов и депутатов Госдумы разработала законопроект, в соответствии с которым в российском законодательстве появится понятие «многофункциональное здание» для определения правового статуса апартаментов. Об этом в понедельник, 18 января, рассказал глава комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, который является одним из авторов документа.

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«Законопроектом предлагается внести изменения в Жилищный, Градостроительный и Земельный кодексы, он вводит новое понятие многофункционального здания с жилыми, нежилыми и офисными помещениями», — цитирует его ТАСС.

Сенатор уточнил, что документ также закрепляет обслуживание помещений в многофункциональном здании, взимание платы за коммунальные услуги, особенности долевого участия при строительстве таких объектов, регистрации собственников в апартаментах, работу управляющих компаний и другие юридические аспекты.

Мельниченко отметил, что принятие законопроекта не запрещает строительство таких объектов в будущем.

«Мы предлагаем узаконить уже действующие объекты строительства и разработать правовые основания для подобных объектов, которые будут строиться в будущем. Законопроект не запрещает строительство таких объектов», — сказал парламентарий.

По его словам, на 22 января запланировано заседание рабочей группы по разработке законопроекта, где будет утверждена окончательная редакция документа. После этого законопроект будет направлен в кабинет министров.

В конце ноября спрос на покупку апартаментов в Москве и Петербурге после заявления замглавы Минстроя об их амнистии вырос в 2–2,5 раза. По прогнозам участников рынка недвижимости, после того как апартаменты признают жильем, цены на них могут вырасти на 10–30%.

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