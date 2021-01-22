Минск определится с участием в ДОН после уведомления от РФ о выходе

Власти Белоруссии примут решение касательно Договора по открытому небу (ДОН) после официального уведомления от России по поводу выхода из него. Об этом в пятницу, 22 января, заявил «РИА Новости» начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны страны ― помощник главы ведомства по вопросам международного военного сотрудничества Олег Воинов.

«По состоянию на 22 января 2021 года Республика Беларусь не была информирована о выходе РФ из ДОН. Вопрос выхода Республики Беларусь из ДОН или определения нового порядка участия в договоре будет решаться после получения уведомления о выходе РФ из ДОН и проведения соответствующих внутригосударственных процедур», ― подчеркнул он.

20 января пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск проанализирует ситуацию с ДОН в контексте его практического осуществления с Москвой.

Днем ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил, что российская сторона примет окончательное решение по законодательному закреплению выхода России из Договора по открытому небу исходя из того, как сложится диалог с администрацией нового президента США Джо Байдена. Депутат подчеркнул, что на это понадобится 1–3 месяца.

15 января МИД РФ объявил, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что выход страны из ДОН не является демонстрацией для новой администрации Байдена.

Она указала, что именно выход США из ДОН нарушил баланс интересов государств — участников договора. При этом для России стало закрытым наблюдение за территорией Соединенных Штатов, тогда как американская сторона может получать информацию о РФ через союзников по НАТО.

В конце ноября 2020 года Вашингтон подтвердил, что Соединенные штаты больше не являются участником Договора.

В мае на тот момент действующий президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из соглашения. Его решение осудили в Европе и России. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в июле предположил, что Договор по открытому небу может развалиться по «эффекту домино» после выхода США из него.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и вступил в силу в 2002 году. Он позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.