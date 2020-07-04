Прямой эфир

МИД РФ допустил развал ДОН по «эффекту домино»

0
Фото: ТАСС/Ладислав Карпов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия допускает, что Договор по открытому небу (ДОН) может развалиться по «эффекту домино» после выхода США из него. Об этом 4 июля заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Война разочарований: ОБСЕ надеется на пересмотр решения США об «Открытом небе»
НАТО, в свою очередь, обвинила Россию в «избирательном применении» соглашения

«Мы, конечно, не хотели бы, чтобы под нажимом США за ними последовал кто-то из их союзников, а такой риск есть», — приводит его слова «Интерфакс».

Рябков отметил, что в сложившейся ситуации важно решить вопрос не передачи данных Вашингтону, которые будут в рамках договора получать их союзники. Это будет обсуждаться на виртуальной конференции, которая пройдет 6 июля. Российскую делегацию на ней возглавит Рябков.

«Не ожидаю на этой конференции прорывных договоренностей или решений о том, как можно было бы сохранить договор в его нынешнем виде, то есть обеспечить продолжение участия в нем США. В Вашингтоне решение принято. Разного рода рассуждения о том, что Россия якобы может «повернуть вспять» это решение — это всё для отвода глаз, повторение прежних недостойных приемов в попытке переложить на другого ответственность за собственные действия, несоответствующие требованиям данного договора, как и множества других соглашений», — добавил он.

По словам замминистра, Москва рассматривает все возможные варианты своего дальнейшего участия в ДОН. Рябков подчеркнул, что этот договор является «одной из опор европейской безопасности», поэтому в принятии решений по данному вопросу нет никакого автоматизма. Пока что Россия продолжает процесс «внутреннего анализа» ситуации.

О выходе из ДОНа президент США Дональд Трамп объявил 21 мая, обвинив Россию в несоблюдении условий договора. Решение вступит в силу через шесть месяцев. В МИД РФ решение США назвали прискорбным.

Кроме того, намерение Трампа раскритиковали члены конгресса США, назвав такой шаг «пощечиной союзникам в Европе», а также главы МИД сразу 10 европейских стран.

При этом в НАТО считают, что США могут пересмотреть решение о выходе из ДОНа, если Россия отменит ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и рядом с границей Грузии.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе. Цель данного соглашения заключается в содействии укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020