Белый дом намерен продлить СНВ-III на пять лет. О планах администрации рассказала пресс-секретарь ведомства. В ближайшее время США возобновят переговоры с Россией, передает телеканал «Известия». Псаки не смогла уточнить, сообщили ли РФ об этих планах. Пресс-секретарь белого дома отметила, что на данный момент отношения с Россией являются враждебными — в связи с этим важно продлить договор. Ранее в Кремле приветствовали возможность продлить СНВ-III. Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что президент выступает за сохранение соглашения.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.