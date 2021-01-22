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Google пригрозил Австралии отключением интернет-поиска

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Google может отключить свой интернет-поиск в Австралии в случае, если власти страны примут закон о выплатах за контент. Об этом в пятницу, 22 января, сообщила газета Sidney Morning Herald.

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В Австралии готовится закон, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренностей размер платы определит назначенный государством арбитр.

На слушаниях в австралийском сенате региональный директор Google Мел Сильва заявила, что в таких условиях компания не сможет работать на территории страны.

«После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии <…> Это не угроза, это реальность», — сказала она.

В ответ премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы со стороны технологических гигантов. Кроме того, стало известно о возможной блокировке новостного раздела Facebook в Австралии.

Ранее, 17 января, Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с программы «Постскриптум» на YouTube-канале телекомпании «ТВ Центр-Москва».

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