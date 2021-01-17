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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с программы «Постскриптум»

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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с программы «Постскриптум» на YouTube-канале телекомпании «ТВ Центр-Москва», сообщает ведомство 17 января.

В письме, направленном Google, отмечается, что выпуск передачи, размещенный 26 декабря прошлого года, отмеченный как неприемлемый, не содержит запрещенной информации, в нем обсуждаются традиционные для программы политические темы.

Оснований для возрастных ограничений нет, подчеркивает Роскомнадзор.

«​Данные действия администрации YouTube являются недопустимым ограничением прав граждан на доступ к материалам российского СМИ на территории России», — резюмирует ведомство.

В выпуске, размещенном на телеканале, в частности, обсуждаются будущее американо-российских отношений при избранном президенте США Джо Байдене, тема доверия украинцев к политике президента Владимира Зеленского, а также прогнозы по распространению пандемии коронавируса.

Ранее, 15 января, в Google назвали причину блокировки YouTube-канала футбольного клуба «Ахмат» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA).

По информации пресс-службы «Ахмата», блокировка их официального YouTube-канала не имеет оснований.

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