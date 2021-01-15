В Google назвали причину блокировки YouTube-канала футбольного клуба «Ахмат»

Американская компания Google ограничила доступ к YouTube-каналам грозненского футбольного клуба «Ахмат» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA), которая занимается организацией соревнований по смешанным единоборствам в России, в связи с введенными в отношении них санкциями. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе компании.

В Google пояснили, что министерство финансов США требует от компаний соблюдения широких ограничений в отношении юридических или физических лиц, которые были определены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) США в качестве находящихся под санкциями.

«Как прямой результат признания их OFAC таковыми, команда Google в США приняла меры против их аккаунтов», — цитирует «Интерфакс» заявление юридического отдела Google в США.

Ранее 15 января стало известно о блокировке в YouTube официальных каналов российской лиги смешанных единоборств АСА и футбольного клуба «Ахмат». В пресс-службе клуба «Ахмат» заявили, что блокировка их официального YouTube-канала не имеет оснований.

В «Тинькофф Российской премьер-лиге» (РПЛ) в связи с блокировкой аккаунта футбольного клуба заявили, что она вызывает недоумение и противоречит базовым ценностям футбола, которые отстаивают ФИФА и УЕФА.

В свою очередь Роскомнадзор потребовал от Google возобновить доступ к YouTube-каналу клуба «Ахмат» и Absolute Championship Akhmat. В ведомстве заявили, что направят письма в адрес компании с требованием снять ограничения. В ведомстве указали, что ограничение доступа к официальным аккаунтам нарушает право граждан на свободный доступ к информации, а также ущемляет интересы поклонников футбола и смешанных единоборств.