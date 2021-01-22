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Появилось видео задержания Любови Соболь

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Телеканал РЕН ТВ в четверг, 21 января, опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент задержания юриста Любови Соболь в Москве.

Соболь задержали ранее в этот день за призывы выходить на несанкционированные митинги, был составлен административный протокол за повторное нарушение порядка проведения массовой акции. Санкция по данной статье предусматривает штраф от 150 до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток.

По словам адвоката задержанной Владимира Воронина, заседание по данному вопросу состоится в пятницу в Симоновском суде, пишет ТАСС. В настоящее время Соболь покинула отделение полиции.

20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет. В ответ в Сети запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних.

За участие в несанкционированных акциях предусмотрен штраф от 10 до 20 тыс. рублей, или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток. При этом за действия несовершеннолетних придется отвечать родителям по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

В свою очередь Роскомнадзор потребовал от социальной сети TikTok удалить и прекратить распространение видео, которые призывают несовершеннолетних участвовать в незаконных протестных акциях. Также ведомство направило руководству социальной сети «ВКонтакте» требования пресекать вовлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных митингах.

Кроме того, в Генеральной прокуратуре РФ потребовали ограничить доступ к сайтам, где публикуются призывы к участию в незаконных акциях 23 января.

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