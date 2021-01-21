Полиция составила на Любовь Соболь административный протокол

Полиция составила административный протокол на юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, рассказал ее адвокат Владимир Воронин в четверг, 21 января.

Протокол составлен по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение порядка проведения массовой акции»), санкция по данной статье предусматривает штраф от 150 до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток. Отмечается, что арест Соболь не грозит, так как она является матерью малолетнего ребенка, пишет «РИА Новости».

Любовь Соболь задержали ранее в четверг за призывы выходить на несанкционированные митинги.

В свою очередь в МВД России напомнили гражданам, что будут привлекать их к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Отмечалось, что полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января.

Кроме того, в Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях.

20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В ответ в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции в субботу, 23 января.

Отмечается, что, принимая участие в несанкционированных митингах и акциях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе.

Кроме того, такие акции незаконны. За участие в них предусмотрен штраф от 10 до 20 тыс. рублей, или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

За действия несовершеннолетних придется отвечать родителям по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Детям напоминают, что нужно критично относиться к информации, поступающей от политических лидеров, настороженно реагировать на призывы к агрессии, участию в пикетах. Их призывают пробовать себя в спорте, волонтерской деятельности, развивать творческий потенциал. Наличие всеобъемлющей информации поможет обезопасить от мошенников и ложной действительности.