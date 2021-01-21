Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Постпред РФ сообщил ОБСЕ о цензуре российского контента в соцсетях США
Мир
Байден объявил о введении карантина для въезжающих в США
Общество
В Москве днем 21 января выпало 10% месячной нормы осадков
Мир
Албания объявила персоной нон-грата российского дипломата
Мир
Страны ЕС договорились о взаимном признании тестов на COVID-19
Мир
Экс-глава ФИФА Блаттер более недели находился в искусственной коме
Мир
Профильный комитет сената поддержал назначение Остина шефом Пентагона
Общество
Привившиеся от COVID-19 жители Подмосковья получат QR-коды
Мир
Эксперт рассказал о проблеме массовых неплатежей за ЖКУ на Украине

Полиция составила на Любовь Соболь административный протокол

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция составила административный протокол на юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь за повторное нарушение порядка проведения массовой акции, рассказал ее адвокат Владимир Воронин в четверг, 21 января.

Карантинный бунт: почему люди выходят на митинги в разгар пандемии
ВОЗ дала рекомендации по прекращению режима самоизоляции, но считает подобные шаги преждевременными

Протокол составлен по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение порядка проведения массовой акции»), санкция по данной статье предусматривает штраф от 150 до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток. Отмечается, что арест Соболь не грозит, так как она является матерью малолетнего ребенка, пишет «РИА Новости».

Любовь Соболь задержали ранее в четверг за призывы выходить на несанкционированные митинги.

В свою очередь в МВД России напомнили гражданам, что будут привлекать их к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Отмечалось, что полицейские готовятся к охране порядка на акциях 23 января.

Кроме того, в Генпрокуратуре потребовали ограничить доступ к сайтам, которые публикуют призывы к подросткам принять участие в незаконных акциях.

20 января было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в митингах в социальных сетях. Причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

В ответ в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции в субботу, 23 января.

Отмечается, что, принимая участие в несанкционированных митингах и акциях, дети подвергают себя опасности быть вовлеченными в массовые беспорядки, правонарушения и преступления. Несовершеннолетних могут травмировать люди в толпе.

Кроме того, такие акции незаконны. За участие в них предусмотрен штраф от 10 до 20 тыс. рублей, или обязательные работы сроком на 100 часов, либо арест на срок до 15 суток.

За действия несовершеннолетних придется отвечать родителям по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Детям напоминают, что нужно критично относиться к информации, поступающей от политических лидеров, настороженно реагировать на призывы к агрессии, участию в пикетах. Их призывают пробовать себя в спорте, волонтерской деятельности, развивать творческий потенциал. Наличие всеобъемлющей информации поможет обезопасить от мошенников и ложной действительности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021