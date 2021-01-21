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Сгоревший в Харькове дом престарелых работал нелегально

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Дом престарелых «Золотое время» в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально. Об этом сообщил в четверг, 21 января, директор департамента социальной защиты Харьковской областной госадминистрации Юрий Шпарага.

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«Учреждение было полностью нелегальным, ни в одном реестре на Украине такого учреждения не существует», — заявил Шпарага в эфире телеканала «Украина 24».

Он добавил, что здание было переоборудовано под дом престарелых и в данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто и зачем собирал пожилых людей в этом доме.

«Это частный дом за забором», — прокомментировал директор департамента.

Как уточнил Шпарага, при пожаре пострадали 11 человек. Им оказывается помощь, если будет необходимость, пострадавших расселят в интернатные учреждения.

В этот же день, 21 января, стало известно о пожаре в двухэтажном здании, переоборудованном под дом для престарелых по адресу: улица Нижняя Гиевская, 150б.

Спасатели ликвидировали возгорание. Огонь распространился на площади 100 кв. м. В результате пожара погибли 15 человек.

Предварительной причиной возгорания названо неосторожное обращение с электронагревательными приборами, возбуждено уголовное дело.

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