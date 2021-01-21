Спасатели потушили пожар в доме престарелых в Харькове

Спасатели ликвидировали пожар в доме престарелых «Золотое время» в Харькове, где погибли 15 человек, сообщили 21 января в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 16:14 (17:14 мск. — Ред.) пожар локализован на площади 100 кв. м, в 16:53 — ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек», — уточнили в ведомстве.

Девять человек были спасены — их госпитализировали. К тушению привлекли 50 человек и 13 единиц техники службы ЧС.

Пожар произошел в двухэтажном здании, переоборудованном под дом для престарелых по адресу: улица Нижняя Гиевская, 150б. Его площадь составила 100 кв. м.

Инцидент классифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня. Предварительно, очаг возгорания находился на втором этаже, вероятной причиной возгорания названо неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

По факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей, по ч. 2 ст. 270 УК Украины возбуждено уголовное дело, сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По данным харьковской городской администрации, пансионат работал нелегально.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших при пожаре.