В результате пожара в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек

При пожаре в переоборудованном под дом для престарелых в Харькове погибли 15 человек, сообщили 21 января в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание возникло на втором этаже здания.

«По состоянию на 16:05 (17:05 мск) на месте пожара обнаружены тела 15 человек, пять человек пострадали», — говорится в сообщении ведомства.

Площадь пожара составила 100 кв. м.

К тушению пожара привлечены 28 спасателей и семь единиц техники.

Инцидент классифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Новость дополняется.