В результате пожара в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек
При пожаре в переоборудованном под дом для престарелых в Харькове погибли 15 человек, сообщили 21 января в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Возгорание возникло на втором этаже здания.
«По состоянию на 16:05 (17:05 мск) на месте пожара обнаружены тела 15 человек, пять человек пострадали», — говорится в сообщении ведомства.
Площадь пожара составила 100 кв. м.
К тушению пожара привлечены 28 спасателей и семь единиц техники.
Инцидент классифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Новость дополняется.