Хозяйке дома престарелых в Тюменской области предъявили обвинение после пожара

Хозяйке частного дома престарелых в Тюменской области предъявили обвинение после пожара, она арестована, сообщили 11 января в Следственном комитете РФ по Тюменской области.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Тюменской области 53-летней женщине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — следует из сообщения.

По версии следствия, 9 января 2021 года вечером в результате возгорания надворных построек домовладения женщины, расположенного на улице Трактовой поселка Боровского Тюменского района, погибли семь пожилых людей, которые не смогли самостоятельно выбраться из горящего строения и погибли от отравления окисью углерода.

Хозяйку пансионата задержали, в отношении нее судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уточняется, что задержанная ухаживала за престарелыми за денежное вознаграждение — они проживали в ее домовладении по устному договору с их родственниками.

Следователи на следующий день после пожара провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого детально исследовали все помещения, зафиксировали и изъяли предметы, имеющие доказательственное значение, отметили в региональном СК.

Также изучен предполагаемый очаг пожара — баня. По результатам проведения пожарно-технической экспертизы будут сделаны выводы об источнике и причине пожара.

Кроме того, были допрошены свидетели и обвиняемая, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята документация. Следователи устанавливают юридический статус пансионата, в котором проживали погибшие.

Расследование уголовного дела продолжается.

В нелегальном доме престарелых в поселке Боровский Тюменской области пожар произошел накануне — его площадь составила 200 кв. м.

Погибли семь человек.