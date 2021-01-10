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Очевидец рассказал о спасении людей из пожара в доме престарелых под Тюменью

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Житель Тюменской области Эдигар Ситдиков стал одним из первых людей, который заметил пожар в нелегальном доме престарелых и бросился помогать людям. Об этом мужчина рассказал в воскресенье, 10 января.

Ситдиков пояснил, что он вместе с другом ремонтировал машину и обратил внимание на дым. Через пять минут он усилился, поэтому мужчины решили узнать, что происходит.

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«Добежали до дороги и увидели сильный огонь, дым усиливался в стороне дома. Как туда подбежали, там уже встречала хозяйка. Говорит: «Помогите, пожалуйста, там люди есть». И всё, мы сразу начали ломать двери. Дверь почему-то была заперта… не знаю, почему», — отметил Ситдиков в беседе с РЕН ТВ.

При этом он удивился, что женщина самостоятельно сумела покинуть здание. Однако постояльцам требовалась помощь, поэтому мужчины принялись ломать двери. Внутри, по словам Ситдикова, находилась пожилая женщина, которая не могла выйти. Позже, когда ее удалось вызволить, она рассказала о других людях в помещении.

На помощь вскоре прибыл еще один неравнодушный мужчина, вместе они начали ломать окно.

«И смотрим — бабушка лежит неподвижно, не понимая, что происходит. Мы ей говорим: «Вставайте, пожар, у вас дом горит». А она не понимает, что происходит. Потихоньку ее начали поднимать и эвакуировать, вытащили через окно», — вспоминал Ситдиков.

По его словам, хозяйка пансионата заявила об отсутствии других подопечных в здании. При этом она не оказывала помощи, мужчина допустил, что она находилась в состоянии шока. Ситдиков подчеркнул, что помог бы и другим людям, если бы знал, что они находятся в доме.

Пожар в частном здании на улице Трактовой произошел накануне. Его площадь составила 200 кв. м. В результате случившегося погибли семь человек, среди которых три женщины и четыре мужчины. Вероятной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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