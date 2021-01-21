Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Харькове

Предварительной причиной возгорания в доме престарелых в Харькове является неосторожное обращение с электронагревательными приборами, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в четверг, 21 января, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она отметила, что, по последним данным, в огне погибли 15 человек, 11 пострадали.

«Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины, санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы. — Ред.)», — написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

Ранее в госслужбе по ЧС сообщили, что жертвами возгорания стали 15 человек. Отмечалось, что пострадали пятеро.



К тушению огня привлечены 28 человек личного состава и семь единиц техники.

Трагедию классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Пожар произошел ранее в четверг в 15:03 по местному времени (16:03 мск) по адресу: ул. Нижняя Гиевская, 150б, в двухэтажном жилом доме. Предварительно, здание было переоборудовано под дом престарелых. Очаг возгорания был на втором этаже.

В 16:14 (17:14 мск) пожар локализовали на площади 100 кв. м.