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Пожар в доме престарелых в Харькове локализовали

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Украинские спасатели локализовали пожар в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли 15 человек. Об этом сообщается на сайте госслужбы по ЧС Украины в четверг, 21 января.

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«В 16:14 (17:14 мск. — Ред.) пожар локализован на площади 100 кв. м», — отметили в госслужбе.

Удалось спасти девять человек, их госпитализировали в больницы.

Ранее в госслужбе по ЧС сообщили, что жертвами возгорания стали 15 человек. Отмечалось, что пострадали пятеро.

К тушению огня привлечены 28 человек личного состава и семь единиц техники.

Трагедию классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.

Пожар произошел ранее в четверг в 15:03 по местному времени (16:03 мск) по адресу: ул. Нижняя Гиевская, 150б, в двухэтажном жилом доме. Предварительно, здание было переоборудовано под дом престарелых. Очаг возгорания был на втором этаже.

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