Минздрав изменил температуру хранения вакцины «Спутник V»

Минздрав России разрешил хранение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» при температуре от 2 до 8 градусов выше нуля. Об этом в четверг, 21 января, рассказал глава ведомства Михаил Мурашко в ходе селекторного совещания с экспертами.

По его словам, Минздрав одобрил изменения в регистрационное удостоверение препарата.

«Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от +2 до +8 градусов, что подтверждено экспертизой», — заявил министр.

Как добавил глава Минздрава, этот режим является стандартным для хранения иммунобиологических препаратов.

В настоящее время «Спутник V» может поставляться на рынок с режимами хранения как +2...+8 градусов, так и –18 градусов. Это позволит расширить охват и повысить доступность вакцинации от коронавирусной инфекции для населения, заключил Мурашко.

Накануне заявка на одобрение вакцины от COVID-19 «Спутник V» была передана во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). В тот же день венгерский регулятор рекомендовал одобрить применение российского препарата от коронавируса.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Препарат «Спутник V», который разработали в Центре имени Гамалеи, стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа 2020 года.