Венгерский регулятор рекомендовал одобрить российскую вакцину от COVID-19

Венгерский регулятор рекомендовал одобрить применение российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ 20 января.

«Агентство по лекарственным препаратам Венгрии рекомендовало одобрить применение российской вакцин», — говорится в заявлении.

Несколько дней назад член руководящего комитета Всемирной федерации научных журналистов Федерико Куско заявил, что созданная в России вакцина «Спутник V» способна подавить пандемию коронавируса.

На прошлой неделе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер сообщил, что производитель российской вакцины от коронавируса «Спутник V» не запрашивал сертификацию препарата для выхода на рынок ЕС, но находится в контакте с Европейским агентством по лекарственным препаратам.

8 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза могут покупать вакцины от коронавируса только через общеевропейские переговоры.

В конце декабря агентство Reuters со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто ообщало, что Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от коронавируса.

Препарат «Спутник V», который разработали в Центре имени Гамалеи, стал первой в мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа 2020 года.

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