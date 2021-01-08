Еврокомиссия оценила возможность покупки российской вакцины от COVID-19

Страны Евросоюза могут покупать вакцины от коронавируса только через общеевропейские переговоры. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, 8 января, отвечая на вопрос о возможности закупки российской вакцины «Спутник V».

«Есть только один формат переговоров — общий для 27 стран — членов ЕС, ни одно государство не должно от этого отклоняться и проводить параллельные консультации или заключать контракты», — приводит ее слова газета The Daily Telegraph.

По ее словам, имеющийся портфель заказов — 2,3 млрд вакцин — более чем достаточно для прививания всего европейского населения.

Глава ЕК анонсировала обновление контракта с Pfizer и BioNTech, согласно которому ЕС закупит еще 300 млн доз их вакцины вдобавок к уже согласованным 300 млн.

Фон дер Ляйен отметила, что 75 млн дополнительных доз будут доставлены во II квартале 2021 года.

В конце декабря Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило для применения в странах Европы вакцину Pfizer/BioNTech. ЕК оформила окончательное разрешение по препарату, а через несколько дней начались его поставки в страны альянса.

7 января 2021-го Еврокомиссия одобрила использование вакцины американской компании Moderna в странах ЕС. Контракт предусматривает поставку 80 млн доз с возможностью приобретения дополнительных 80 млн. В ноябре ЕК согласовала шестой контракт по предзаказу на 160 млн доз.

Вакцинация от COVID-19 в европейских странах началась 27 декабря.

При этом к настоящему моменту известно, что несколько человек скончались после прививки препаратом Pfizer. В декабре умерли шесть участников испытаний вакцины. В январе в американском штате Флорида скончался врач спустя несколько недель после прививки, а в Норвегии после вакцинации препаратом умерли еще три человека.

Препарат «Спутник V», который разработали в Центре имени Гамалеи, стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность составила 91,4%, в тяжелых случаях — 100%.

Российская вакцина уже начала поступать за рубеж. Например, Россия поставит «Спутник V» в Сербию в количестве 2 млн доз.