Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Европе заявили о способности «Спутника V» подавить пандемию COVID-19
Мир
У Капитолия в Вашингтоне полиция задержала вооруженного мужчину
Общество
В ряде регионов водителям разрешат не возить с собой права
Мир
В Бухаресте возникли трудности с регистрацией для прививки от COVID-19
Мир
В американских тюрьмах решили временно усилить меры безопасности
Мир
Австрия продлит жесткий локдаун из-за коронавируса до 7 февраля
Мир
Глава Parler вместе с семьей вынужден скрываться из-за угроз
Общество
Вильфанд пообещал москвичам на Крещение до минус 28 градусов
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах на большей части России
Сюжет:

В Европе заявили о способности «Спутника V» подавить пандемию COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Созданная в России вакцина «Спутник V» способна подавить пандемию коронавируса. Такое мнение высказал научный журналист, член руководящего комитета Всемирной федерации научных журналистов Федерико Куско, его статья опубликована в испанском издании газеты Le Monde diplomatique.

Всё логистично: с какими проблемами столкнулась вакцинация в ЕС
Некоторые члены объединения хотят закупать препараты напрямую у производителей

По мнению автора, на Западе скептически встретили появление вакцины из-за неосведомленности о российской научной традиции.

«Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы», — отметил Куско.

Журналист подчеркнул, что создание вакцины «Спутник V» — это результат целой исторической цепочки научных разработок в России. Однако, по его мнению, на Западе годами отрицали российские достижения и теперь удивлены появлением нового препарата.

«В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится», — подчеркнул журналист.

Куско добавил, что «Спутник V» сейчас распространяется по всему миру, и, возможно, через полвека никто не вспомнит о западных подозрениях в отношении российской вакцины.

Препарат «Спутник V» был разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию. Кроме того, 5,2 млн доз российской вакцины приобрела Боливия. Также к распространению «Спутника V» среди населения приступили власти Гвинеи.

Венесуэла и РФПИ заключили 14 января соглашение о производстве российского препарата. А в Бразилии уже привили вакциной «Спутник V» первых 20 жителей страны. В 2021 году планируется доставить в Бразилию 150 млн доз российской вакцины.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021