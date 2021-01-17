В Европе заявили о способности «Спутника V» подавить пандемию COVID-19

Созданная в России вакцина «Спутник V» способна подавить пандемию коронавируса. Такое мнение высказал научный журналист, член руководящего комитета Всемирной федерации научных журналистов Федерико Куско, его статья опубликована в испанском издании газеты Le Monde diplomatique.

По мнению автора, на Западе скептически встретили появление вакцины из-за неосведомленности о российской научной традиции.

«Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы», — отметил Куско.

Журналист подчеркнул, что создание вакцины «Спутник V» — это результат целой исторической цепочки научных разработок в России. Однако, по его мнению, на Западе годами отрицали российские достижения и теперь удивлены появлением нового препарата.

«В отличие от таких стран, как США, а также Евросоюза, где фармацевтические лаборатории навязывают свои лекарства по астрономическим ценам, Россия за деньгами не гонится», — подчеркнул журналист.

Куско добавил, что «Спутник V» сейчас распространяется по всему миру, и, возможно, через полвека никто не вспомнит о западных подозрениях в отношении российской вакцины.

Препарат «Спутник V» был разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Препаратом заинтересовались многие страны, поставки уже начались в Аргентину и Сербию. Кроме того, 5,2 млн доз российской вакцины приобрела Боливия. Также к распространению «Спутника V» среди населения приступили власти Гвинеи.

Венесуэла и РФПИ заключили 14 января соглашение о производстве российского препарата. А в Бразилии уже привили вакциной «Спутник V» первых 20 жителей страны. В 2021 году планируется доставить в Бразилию 150 млн доз российской вакцины.

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